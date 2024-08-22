Пропавшая на Маврикии россиянка найдена мертвой. В ее убийстве признался местный житель

На Маврикии нашли мертвой россиянку Залию Шамигулову, которая пропала несколько дней назад после прогулки со знакомым. Об этом сообщает Baza.

Тело Шамигуловой было закопано рядом с городом Вакоа-Феникс. На нем обнаружены множественные ножевые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан, это местный житель, который уже дал признательные показания.

Местное издание Le Mauricien отмечает, что задержанный — 29-летний компьютерный инженер по имени Пурявирсингх. На допросе он сказал, что с Шамигуловой познакомился несколько лет назад во время учебы, а в последнее время между ними были романтические отношения. Причиной убийства он назвал ревность: мужчина узнал, что потерпевшая якобы изменила ему.

Во время поездки на машине в горы между ними завязался ожесточенный спор, и Пурявирсингх несколько раз ударил Шамигулову ножом. Когда он осознал свой поступок, то закопал тело девушки в лесу Ла-Мари.