Пропавшая на Маврикии россиянка найдена мертвой. В ее убийстве признался местный житель

Сегодня в 10:00
Фото: @zalia_a

На Маврикии нашли мертвой россиянку Залию Шамигулову, которая пропала несколько дней назад после прогулки со знакомым. Об этом сообщает Baza.

Тело Шамигуловой было закопано рядом с городом Вакоа-Феникс. На нем обнаружены множественные ножевые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан, это местный житель, который уже дал признательные показания.

Местное издание Le Mauricien отмечает, что задержанный — 29-летний компьютерный инженер по имени Пурявирсингх. На допросе он сказал, что с Шамигуловой познакомился несколько лет назад во время учебы, а в последнее время между ними были романтические отношения. Причиной убийства он назвал ревность: мужчина узнал, что потерпевшая якобы изменила ему.

Во время поездки на машине в горы между ними завязался ожесточенный спор, и Пурявирсингх несколько раз ударил Шамигулову ножом. Когда он осознал свой поступок, то закопал тело девушки в лесу Ла-Мари.

Залия Шамигулова родилась в Башкирии, окончила международный факультет Южно-Уральского университета. Преподавала в челябинском вузе и удаленно работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в июне, а к сентябрю планировала вернуться домой.

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