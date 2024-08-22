Количество туристов в Афганистане растет, несмотря на власть «Талибана»*

Более 10,1 тыс. туристов посетили Афганистан с 2021 года, когда к власти в стране пришло движение «Талибан»*. Об этом CNN сообщили в Министерстве туризма республики.

По данным Associated Press, в 2021 году Афганистан посетил примерно 691 турист, в следующем году их число возросло до 2300, а в 2023-м — до 7000. В прошлом году количество бронирований в Афганистане было самым высоким за всю историю туристической компании Untamed Borders, которая работает с 2007 года. Интерес иностранцев к стране растет, несмотря на гуманитарный кризис и нищету после десятилетий войны, отмечает телеканал.

Представитель Министерства культуры Афганистана поприветствовал туристов и рассказал об их «положительном влиянии на экономику страны». Больше всего туристов приезжают из США, стран Евросоюза, Китая, Индии, ОАЭ и Ирана, уточнил он. При министерстве создан отдел по оказанию услуг путешественникам и обучению студентов в сфере туризма и гостиничного менеджмента.

«Присутствие туристов увеличилось, потому что это больше не зона активных боевых действий», — рассказал руководитель афганистанской туристической компании Unchartered Afghanistan Хайбер Хан. Основатель Destination Afghanistan Эхсан Баракзай добавил, что иностранцы прибывают в страну из‑за «ворот, которые только что открылись».

«Многие туристы приехали сюда, увидев на ютубе и в соцсетях видео о путешествиях в Афганистан», — пояснил Баракзай. Ранее у иностранцев был высокий риск случайно погибнуть в бою талибов с американскими военными и правительственными войсками, но теперь его нет, добавил он.

В разговоре с CNN туристы отметили, что им нравится отсутствие толп приезжих на достопримечательностях Афганистана. «Вы едете в Рим или Грецию, чтобы увидеть руины, и там повсюду на вашем пути стоят тысячи туристов, но здесь вы можете посидеть в этих прекрасных местах, которые хранят в себе столько истории из разных эпох, и вы там один», — рассказал 22-летний Херсковиц из США.

Хотя страна испытывает трудности с туристической инфраструктурой и не может позволить себе принять большой поток приезжих, американская туристка Жаклин Гонсалес считает, что у Афганистана есть потенциал для развития. С приходом талибов к власти правовое положение афганских женщин ухудшилось, но туристки ограничений, наложенных на местных женщин, практически не испытывают, рассказали собеседники телеканала.