В Александринском театре сменился директор

Журналист Александр Малич занял пост директора Александринского театра в Петербурге, сообщается на сайте учреждения. Он сменил Сергея Емельянова, работавшего на этой должности с апреля 2021 года.

Малич работает в Александринском театре с 2019 года, занимал должность генерального продюсера Новой сцены. Ранее новый директор, окончивший факультет международных отношений СПбГУ, работал на петербургских телеканалах, в том числе в качестве ведущего и продюсера документальных фильмов, говорится на сайте театра.

В июле в Александринском театре сменился художественный руководитель — им стал театральный режиссер Никита Кобелев. Его предшественник Валерий Фокин, занимавший эту должность более 20 лет, перешел на пост президента театра.

В январе в Александринском театре отменили показы спектаклей «1881» Фокина по пьесе Бориса Акунина*. Незадолго до этого писателя внесли в реестр террористов и экстремистов.