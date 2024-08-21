Цитаты из негативных отзывов на «Крестного отца» в трейлере «Мегалополиса» оказались выдумкой

Цитаты из негативных рецензий на фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, появившиеся в трейлере новой работы режиссера «Мегалополис», оказались выдумкой. На это обратило внимание издание Vulture.

В очередном трейлере «Мегалополиса» появляются фразы с критикой фильмов «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула», снятых Кополлой. Посыл такой: на момент выхода они получили смешанные отзывы, а сейчас считаются классикой.

Однако ни один из кинокритиков, которым авторы видео приписали эти цитаты, ничего подобного не заявлял, пишет Vulture. Так, Полин Кейл из The New Yorker была в восторге от «Крестного отца» и его сиквела, а якобы ее фраза, что лента «загублена своей вычурностью», не встречается ни в одной из ее рецензий на трилогию.

Эндрю Саррис, которому приписывают цитату «Небрежный, самовлюбленный фильм», хоть и не был в сильном восторге от «Крестного отца», но тоже такого не писал. Винсент Кэнби не называл «Апокалипсис сегодня» «лишенным сути», несмотря на неоднозначную оценку. Роджер Эберт встретил «Дракулу» благоприятно и не сравнивал ленту с «триумфом стиля над содержанием».