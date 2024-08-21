Red Head Sound назвала ошибкой озвучку от Артемия Лебедева в «Дэдпуле и Росомахе»

Глава студии дубляжа Red Head Sound (RHS) Дмитрий Череватенко признал, что приглашение дизайнера и блогера Артемия Лебедева на озвучку комедии «Дэдпул и Росомаха» было ошибкой. На его ютуб-канале вышел ролик с ответами на вопросы о релизе фильма в кинотеатрах РФ.

Осторожно, в тексте ниже могут быть спойлеры к фильму «Дэдпул и Росомаха».

Лебедев поучаствовал в озвучке «Дэдпула и Росомахи» от RHS. Ему досталась одна из версий Дэдпула — ковбой. В соцсетях появились отрывки с его голосом, которые подверглись критике пользователей.

«Это просчет. Он получился плохо, <…> не в кассу. <…> Это сделано плохо, я это признаю», — сказал Череватенко. В цифровой версии фильма с озвучкой на русском языке Лебедева заменит другой актер, добавил он.

Череватенко также прокомментировал качество изображения, с которым «Дэдпул и Росомаха» с озвучкой RHS попал на российский экраны. Актер дубляжа утверждает, что это не «экранка» и не официальная кинотеатральная версия, а «специально произведенная картинка», которая существует в РФ с 2022 года и занимает около 30% всего кинопроката.