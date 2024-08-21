Школьникам запретили ссылаться на аниме, комиксы и игры в ОГЭ

Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку в 2025 году, запретили ссылаться в сочинениях на аниме, манги, фанфики, комиксы и компьютерные игры. Это следует из обновленной редакции контрольных измерительных материалов (КИМ) на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Речь идет о задании 13.3 (сочинение-рассуждение на заданную тему), где нужно привести пример из других произведений: «Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра».

При этом в марте школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому языку, позволили ссылаться на эти же материалы в задании с сочинением. Оценка сочинения зависит от уместности и обоснованности приведенного примера.