Школьникам запретили ссылаться на аниме, комиксы и игры в ОГЭ

Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку в 2025 году, запретили ссылаться в сочинениях на аниме, манги, фанфики, комиксы и компьютерные игры. Это следует из обновленной редакции контрольных измерительных материалов (КИМ) на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Речь идет о задании 13.3 (сочинение-рассуждение на заданную тему), где нужно привести пример из других произведений: «Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра».
При этом в марте школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому языку, позволили ссылаться на эти же материалы в задании с сочинением. Оценка сочинения зависит от уместности и обоснованности приведенного примера.
В прошлом году стало известно, что из ЕГЭ по литературе в 2024 году уберут произведения и авторов периодов раньше середины XIX века. ФИПИ «легким движением руки исключила из программы для подготовки Пушкина, Лермонтова и Гоголя, <…> Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина», говорил филолог и доцент СПбГУ Николай Карпов.