На Алтае 17-летняя самбистка покончила с собой. Она жаловалась на издевательства из‑за внешности

На Алтае 17-летняя девушка покончила с собой и оставила прощальный пост, в котором рассказала об издательствах над внешним видом и проблемах в личной жизни. Об этом сообщает портал NGS.
Подросток занималась самбо, в декабре 2023 года она победила на первенстве Сибири в весовой категории до 50 кг, ее считали перспективной спортсменкой, пишут NGS и издание «Гласная». Несколько лет назад самбистка переехала в Новосибирск.
NGS изменил имя погибшей на Анна, но, по данным «Гласной», по-настоящему ее зовут Ксения Ч. Она покончила с собой 17 августа на территории Алтая, ее тело нашли тренеры.
В предсмертном посте в своем телеграм-канале, который опубликовался после ее гибели, подросток рассказала об издевательствах из‑за внешности. Текст ее обращения приводит «Гласная» с сохранением орфографии и пунктуации.
«Я не была хорошим человеком но и плохим не была я не понимаю в чем моя вина? в том что я родилась с узкими глазами или в том что я темного цвета кожи ? я не когда не стыдилась своей национальности до тех пор пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — написала Ксения. Спортсменка попросила прощения у своих родителей за свою кончину.
Девушка назвала «причиной ее смерти» издевательства, неразделенную любовь и ссоры с родителями. Однако «Гласная» пишет, что погибшая упомянула расставание с молодым человеком. Она призналась, что всегда называла себя «сильной девушкой», которая может «справиться со всем одна», но «все так сильно навалилось», что теперь она «не сможет этого сказать».
Ксения Ч. активно вела соцсети, публиковала фотографии с друзьями и рассказывала об алтайцах, пишет NGS. В комментариях под прощальным постом рассказали, что девушку «травили» на недавних сборах (место их проведения не уточняется), добавила «Гласная».