На Алтае 17-летняя самбистка покончила с собой. Она жаловалась на издевательства из‑за внешности

На Алтае 17-летняя девушка покончила с собой и оставила прощальный пост, в котором рассказала об издательствах над внешним видом и проблемах в личной жизни. Об этом сообщает портал NGS.

Подросток занималась самбо, в декабре 2023 года она победила на первенстве Сибири в весовой категории до 50 кг, ее считали перспективной спортсменкой, пишут NGS и издание «Гласная». Несколько лет назад самбистка переехала в Новосибирск.

NGS изменил имя погибшей на Анна, но, по данным «Гласной», по-настоящему ее зовут Ксения Ч. Она покончила с собой 17 августа на территории Алтая, ее тело нашли тренеры.

В предсмертном посте в своем телеграм-канале, который опубликовался после ее гибели, подросток рассказала об издевательствах из‑за внешности. Текст ее обращения приводит «Гласная» с сохранением орфографии и пунктуации.

«Я не была хорошим человеком но и плохим не была я не понимаю в чем моя вина? в том что я родилась с узкими глазами или в том что я темного цвета кожи ? я не когда не стыдилась своей национальности до тех пор пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — написала Ксения. Спортсменка попросила прощения у своих родителей за свою кончину.

Девушка назвала «причиной ее смерти» издевательства, неразделенную любовь и ссоры с родителями. Однако «Гласная» пишет, что погибшая упомянула расставание с молодым человеком. Она призналась, что всегда называла себя «сильной девушкой», которая может «справиться со всем одна», но «все так сильно навалилось», что теперь она «не сможет этого сказать».