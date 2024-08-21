Криштиану Роналду завел ютуб-канал — о футболе, семье и здоровье

Сегодня в 18:58
Фото: UR · Cristiano/YouTube

Криштиану Роналду запустил ютуб-канал под названием UR. За несколько часов на него подписались более 3 млн аккаунтов.

В течение трех часов после открытия на нем вышло сразу 18 видео с продолжительностью от тридцати секунд до трех минут. Они вышли на португальском языке, но есть английские субтитры и не только.

Видео посвящены футболу, семье, здоровью, питанию и бизнесу. Судя по роликам, к Роналду будут приходить гости. «Я очень рад, что этот проект стал реальностью. Мой ютуб-канал даст мне возможность еще больше общаться с фанатами и поделиться своими взглядами на множество тем», — заявил футболист.

На инстаграм* Роналду подписано рекордное количество пользователей — 917 млн.

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