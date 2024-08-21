Новая порода лысых кошек с морщинами и короткими лапами тревожит зоозащитников

Зоозащитники и любители животных из разных стран призывают бойкотировать новую породу кошек Bully Cat (булли коты, коты-хулиганы, коты-бульдоги). Об этом сообщает Oddity Central.
Булли — порода лысых кошек, которая добавляет к обычным «сфинксам» новые проблемные черты: короткие кривые ноги и очень морщинистую кожу. Считается, что котов-хулиганов вывели в США несколько лет назад. Достаточно быстро мода на них перебралась через Атлантику, собрав армию поклонников в фейсбуке*, тиктоке и инстаграме*. Особую популярность булли получили в Великобритании.
Представитель британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными рассказал MailOnline о проблемах со здоровьем, с которыми могут столкнуться коты новой породы. По его словам, из‑за коротких лап у булли могут быть проблемы с суставами, а из‑за глубоких морщин — кожные заболевания, вызывающие сильный дискомфорт.
Отсутствие шерсти делает кошек уязвимыми к ультрафиолетовому излучению, которое может вызвать рак, и приводит к скоплению жира на коже, из‑за чего питомцев нужно постоянно мыть. Отсутствие же ресниц и усов мешает им полноценно исследовать окружающую среду. Дополнительные проблемы могут возникнуть из‑за того, что кошки выведены из ограниченного генофонда.
Благотворительная организация по защите животных Naturewatch Foundation призывает отказаться от приобретения булли. «В последние годы мы наблюдаем в мире все более экстремальные методы разведения собак, и, похоже, недобросовестные люди теперь переключают свое внимание на эксплуатацию кошек таким же образом, и все это в погоне за жадностью и лайками в социальных сетях», — говорят представители фонда. Они называют булли «катастрофой в сфере защиты животных» и считают их разведение жестоким.
Доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже Дэн О’Нил говорит, что у булли, вероятно, будет такая же укороченная жизнь, как у «сфинксов» — около 6,7 лет вместо 11,7 для кошек в целом.
«Намеренный отбор мутаций, вызывающих болезни, таких как отсутствие шерсти, приводящее к солнечным ожогам, карликовость, приводящая к проблемам с подвижностью и болям в суставах, и складчатая кожа, приводящая к пожизненным кожным инфекциям, означает, что жизнь многих булли котов будет омрачена страданиями», — отмечает он.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.