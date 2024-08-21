Новая порода лысых кошек с морщинами и короткими лапами тревожит зоозащитников

Зоозащитники и любители животных из разных стран призывают бойкотировать новую породу кошек Bully Cat (булли коты, коты-хулиганы, коты-бульдоги). Об этом сообщает Oddity Central.

Булли — порода лысых кошек, которая добавляет к обычным «сфинксам» новые проблемные черты: короткие кривые ноги и очень морщинистую кожу. Считается, что котов-хулиганов вывели в США несколько лет назад. Достаточно быстро мода на них перебралась через Атлантику, собрав армию поклонников в фейсбуке*, тиктоке и инстаграме*. Особую популярность булли получили в Великобритании.

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Представитель британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными рассказал MailOnline о проблемах со здоровьем, с которыми могут столкнуться коты новой породы. По его словам, из‑за коротких лап у булли могут быть проблемы с суставами, а из‑за глубоких морщин — кожные заболевания, вызывающие сильный дискомфорт.

Отсутствие шерсти делает кошек уязвимыми к ультрафиолетовому излучению, которое может вызвать рак, и приводит к скоплению жира на коже, из‑за чего питомцев нужно постоянно мыть. Отсутствие же ресниц и усов мешает им полноценно исследовать окружающую среду. Дополнительные проблемы могут возникнуть из‑за того, что кошки выведены из ограниченного генофонда.

Видео: @bullbinos

Благотворительная организация по защите животных Naturewatch Foundation призывает отказаться от приобретения булли. «В последние годы мы наблюдаем в мире все более экстремальные методы разведения собак, и, похоже, недобросовестные люди теперь переключают свое внимание на эксплуатацию кошек таким же образом, и все это в погоне за жадностью и лайками в социальных сетях», — говорят представители фонда. Они называют булли «катастрофой в сфере защиты животных» и считают их разведение жестоким.

Доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже Дэн О’Нил говорит, что у булли, вероятно, будет такая же укороченная жизнь, как у «сфинксов» — около 6,7 лет вместо 11,7 для кошек в целом.

«Намеренный отбор мутаций, вызывающих болезни, таких как отсутствие шерсти, приводящее к солнечным ожогам, карликовость, приводящая к проблемам с подвижностью и болям в суставах, и складчатая кожа, приводящая к пожизненным кожным инфекциям, означает, что жизнь многих булли котов будет омрачена страданиями», — отмечает он.