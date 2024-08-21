Вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, за которую играл 15 лет

Футбольный вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. 38-летний спортсмен отметил, что его «интересует чемпионат мира 2026 года», но в каком статусе — неясно.

«Каждый, кто знаком со мной, знает, что это решение далось мне нелегко. Я чувствую себя очень хорошо физически и, конечно, меня интересует чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. И все же после интенсивных и долгих разговоров с семьей и друзьями я пришел к выводу, что сейчас самое время завершить свою главу в сборной», — написал Нойер в инстаграме*.

Нойер поблагодарил сотрудников Немецкого футбольного союза, тренеров вратарей, партнеров по команде и болельщиков. Спортсмен признался, что ему «нравилось носить футболку национальной сборной».

Нойер играл в основе сборной Германии с 2009 года и поучаствовал в 124 международных матчах, став чемпионом мира на турнире в Бразилии 2014 года. Вратарь возглавлял сборную до 2022 года, когда сломал ногу. Футболист признался, что последний чемпионат Европы стал «еще одним ярким событием», хоть он и прошел для команды безрезультатно.

С 2011 года Нойер играет за мюнхенскую «Баварию». В ее составе вратарь дважды выигрывал Лигу чемпионов.