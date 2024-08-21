На фестивале Signal погиб бармен. Его родственники винят в смерти сотрудников феста

На фестивале Signal погиб бармен Руслан Досаев, сообщил в инстаграме* его брат Раис (@raisdos), а также Baza, «Осторожно, новости» и Shot со ссылкой на родственников погибшего.

По словам брата Досавева, которые приводит Baza, на афтепати фестиваля в ночь на 20 августа бармен хотел познакомиться с девушкой, но у той оказался парень, который начал драку. После этого к Руслану подбежали три человека, которые избили его, повалили на землю и связали шнурами, пишет телеграм-канал.

«Осторожно, новости» со ссылкой на близких погибшего сообщают, что эти три человека — охранники «Сигнала». Близкие также говорят, что друг Досаева, когда пришел на место, уже обнаружил его мертвым.

Baza приводит и другую версию случившегося: якобы Досаев начал вести себя неадекватно и приставать к посетителям, после чего его скрутили охранники. Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором несколько людей держат лежащего мужчину. Они рассуждают, «как ему *******» [как его ударить], один из присутствующих предлагает «по башке».

Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца, результаты подробной экспертизы будут позже. Телеграм-каналы пишут, что полиция Калужской области отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку повреждений внутренних органов при вскрытии не нашли. Родственники Досаева считают, что он погиб из‑за избиения и винят в этом сотрудников «Сигнала».

«Афиша Daily» запросила комментарий у представителей Signal, но пока не получила ответа.

Журналистка Ксения Собчак попросила Следственный комитет начать расследование гибели Досаева.