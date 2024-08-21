Вышел новый трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Студия Lionsgate Movies представила новый трейлер научно-фантастического эпоса Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Мировая премьера ленты состоится 27 сентября.

«Настоящие гении нередко оказываются непонятыми», — произносит Лоренс Фишберн, один из актеров фильма, в начале ролика. После этого на экране появляются отрицательные рецензии на картины Копполы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула», которые на момент выхода получили смешанные отзывы, а сегодня считаются культовыми.

Картина рассказывает о несчастном случае, приведшем к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Цезарь (Адам Драйвер) и его заклятый враг — мэр города Фрэнк Цицеро (Джанкарло Эспозито).

Также в актерский состав вошли Джон Войт («Полуночный ковбой», «Схватка», «Миссия невыполнима»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Обри Плаза («Парки и зоны отдыха») и Шайя ЛаБаф («Трансформеры», «Самый пьяный округ в мире») и другие.

Премьера «Мегалополиса» состоялась на Каннском фестивале, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.

В материале «Афиши Daily» кинокритик Андрей Плахов поставил картине 10 из 10, добавив, что с таким же успехом мог заменить оценку на 0 или любую другую цифру. «Фильм Копполы не может быть оценен ни по какой шкале, потому что это не фильм, а безумный поступок, экстремальное авторское высказывание. Уважаю и восхищаюсь», — написал он.

Каннская премьера картины состоялась на фоне многочисленных слухов о неподобающем поведении Копполы на съемках. Команда рассказывала, что режиссер курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток».