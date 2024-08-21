Аня Тейлор-Джой сыграет в сериале по книге «Как убить свою семью»

Сегодня в 16:09
Фото: кадр из сериала «Ход королевы»/Netflix

Звезда «Фуриосы» и «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой сыграет главную роль в адаптации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью», передает Variety.

В центре сюжета — Грейс Бернард, отец которой оставляет ее и мать на произвол судьбы. Со смертью матери героиня теряет последнего человека, которому она небезразлична.

В попытках направить свой гнев в какое‑то русло Грейс начинает одного за другим убивать членов семьи своего отчужденного отца. Она пробивает себе дорогу к мести и большому наследству, но ее миссия лишь отдаляет ее от того, что ей действительно нужно.

«Как только я дочитала последнюю страницу, я поняла, что должна стать частью воплощения этой истории в жизнь. После некоторого (легкого) сталкинга неподражаемой Беллы Маки я не могла не быть в восторге от сотрудничества с командой Салли, Лиззи и Эммы. Я с нетерпением жду, когда наши руки станут еще грязнее», — заявила актриса.

Главным сценаристом выступила Эмма Моран («Необыкновенные»), а исполнительными продюсерами — сама Тейлор-Джой, а также Салли Вудворд Джентл, Лиззи Русбриджер и Ли Моррис.

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