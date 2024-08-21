Сэмюэль Л.Джексон и Джон Дэвид Вашингтон появились в трейлере адаптации бродвейской пьесы

Netflix выпустил трейлер адаптации бродвейской пьесы «Урок игры на пианино» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях. Премьера в сети запланирована на 22 ноября.

Сюжет фильма рассказывает о жизни семьи Чарльзов во главе с Доукером (Сэмюэль Л.Джексон) в 1936 году, после Великой депрессии. Один из братьев планирует сколотить семейное состояние, продав семейную реликвию — украшенное узорами пианино, над которым трудился один из его предков во времена рабства. Он хочет купить землю в штате Миссисипи, на которой трудилась его семья, но его сестра против продажи инструмента, символизирующего историю их семьи.

Вашингтон играет племянника Доукера Боя Вилли — эту роль придумал Джексон во время постановки пьесы в 1987 году. Оба актера в этом фильме вернулись к своим ролям, которые отыгрывали на сцене. Показы пьесы на Бродвее завершились в январе.

Режиссером «Уроков игры на пианино» выступил Малкольм Вашингтон. В фильме также снялись Рей Фишер, Майкл Поттс, Эрика Баду, Скайлар Элис Смит, Джеррика Хинтон, Гейл Бин, а также Даниель Дэдуайлер и Кори Хокинс.