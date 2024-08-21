Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм

Сегодня в 14:57
Фото: Mango/YouTube

Стриминг Netflix работает над документальным сериалом о бывшей участнице Spice Girls, а ныне — модной дизайнерке и предпринимательнице Виктории Бекхэм, передает Variety.

Пока еще безымянный проект расскажет о пути Виктории от музыкальной суперзвезды девяностых до современного мэтра моды.

«Возможно, времена Пош Спайс остались позади, но сегодня Бекхэм находится на пути к созданию модной империи, и теперь поклонники смогут увидеть историю, которая стоит за всем этим», — говорится в официальном описании.

В сериале появится сама Виктория и члены ее семьи, а также друзья и коллеги. Продюсированием шоу займется компания ее мужа Дэвида Бекхэма Studio 99, которая ранее выпустила документальный фильм «Бекхэм».

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