Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм

Стриминг Netflix работает над документальным сериалом о бывшей участнице Spice Girls, а ныне — модной дизайнерке и предпринимательнице Виктории Бекхэм, передает Variety.
Пока еще безымянный проект расскажет о пути Виктории от музыкальной суперзвезды девяностых до современного мэтра моды.
«Возможно, времена Пош Спайс остались позади, но сегодня Бекхэм находится на пути к созданию модной империи, и теперь поклонники смогут увидеть историю, которая стоит за всем этим», — говорится в официальном описании.
В сериале появится сама Виктория и члены ее семьи, а также друзья и коллеги. Продюсированием шоу займется компания ее мужа Дэвида Бекхэма Studio 99, которая ранее выпустила документальный фильм «Бекхэм».