Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм

Стриминг Netflix работает над документальным сериалом о бывшей участнице Spice Girls, а ныне — модной дизайнерке и предпринимательнице Виктории Бекхэм, передает Variety.

Пока еще безымянный проект расскажет о пути Виктории от музыкальной суперзвезды девяностых до современного мэтра моды.

«Возможно, времена Пош Спайс остались позади, но сегодня Бекхэм находится на пути к созданию модной империи, и теперь поклонники смогут увидеть историю, которая стоит за всем этим», — говорится в официальном описании.