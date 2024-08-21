Мессенджеры Telegram и WhatsApp* в РФ работают с перебоями, следует из данных сервиса Downdetector. Сбои наблюдаются в мобильной и десктопной версиях приложения.

Пользователи жалуются на то, что у них не обновляется лента и не отправляются сообщения. На сбой жалуются также жители Казахстана и Узбекистана. По данным опроса «Осторожно, новости», Telegram работает без сбоев в странах Евросоюза и Израиле, а в РФ — только при помощи обхода блокировок.

Тем временем в телеграм-каналах пишут, что сбоят не только Telegram и WhatsApp, а также Discord, Steam, Twitch, «Ростелеком», «ВКонтакте», «Яндекс» и «Википедия». Проблемы наблюдаются в работе сервиса «Сбой.рф». Роскомнадзор подтвердил наличие неполадок в мессенджерах.

Роскомнадзор сообщил, что сбои связаны с DDoS-атакой, которую отразили.

В ночь на 19 августа «Сбой.рф» фиксировал неполадки в работе Telegram у пользователей из Москвы и Петербурга. Телеком-блогер Михаил Климарев** предполагал, что это могло быть связано с попыткой блокировки мессенджера в РФ. По его словам, в тот день речи о проблемах с сервисом по всему миру не шло, поскольку Downdetector, коим пользуются пользователи со всего мира, сбоя не фиксировал.

* WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.