Тодд Филлипс заявил, что второй «Джокер» станет для него последним

Сегодня в 14:33
Фото: IndieWire/YouTube

Режиссер нашумевшего триллера «Джокер» и его предстоящего сиквела «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс сказал, что вторая часть франшизы станет последней.

«Было забавно играть в этой песочнице в течение двух фильмов, но я думаю, что в той вселенной мы сказали все, что хотели», — сообщил постановщик в интервью Variety.

Вместо этого создатель фильмов «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и «Старая закалка» выразил желание вернуться к жанру комедии. «Миру не помешает хорошенько посмеяться. Сейчас людям нужны комедии», — поделился он.

Мировая премьера ленты «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой состоится 4 октября. В конце июля Warner Bros. Pictures показала новый трейлер картины.

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