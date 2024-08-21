Тодд Филлипс заявил, что второй «Джокер» станет для него последним

Режиссер нашумевшего триллера «Джокер» и его предстоящего сиквела «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс сказал, что вторая часть франшизы станет последней.

«Было забавно играть в этой песочнице в течение двух фильмов, но я думаю, что в той вселенной мы сказали все, что хотели», — сообщил постановщик в интервью Variety.

Вместо этого создатель фильмов «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и «Старая закалка» выразил желание вернуться к жанру комедии. «Миру не помешает хорошенько посмеяться. Сейчас людям нужны комедии», — поделился он.