Новая игра Mafia выйдет в 2025 году. Она станет приквелом первой части

Сегодня в 14:00

Фото: кадр из видео с канала PlayStation/YouTube

На открытии презентации Gamescom 2024 анонсировали игру Mafia: The Old Country. Она должна выйти в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

The Old Country станет приквелом к оригинальной Mafia. Действие новой игры развернется на Сицилии в начале прошлого века и расскажет об истоках организованной преступности. Разработчики обещают «подлинный реализм» и «богатый сюжет».

За разработку отвечает студия Hangar 13, которая стоит за Mafia III и Mafia: Definitive Edition. Издателем тайтла вновь выступит 2K. Подробности The Old Country обещают раскрыть в декабре.

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году. Она рассказывает историю таксиста Томми Анджело, который начинает карьеру в организованной преступности и оказывается втянут в борьбу двух крупных мафиозных группировок. Действие разворачивается во времена Великой депрессии и сухого закона 1930-х годов в США.