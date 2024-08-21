Уехавших россиян планируют штрафовать за оскорбление президента и дискредитацию армии

Правительство поддержало концепцию законопроекта, который позволяет составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уехавших из страны россиян предлагают штрафовать за «распространение недостоверной общественно значимой информации», оскорбление главы государства, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности России, дискредитацию ВС РФ и возбуждение ненависти. Срок давности привлечения к ответственности по этим статьям планируется увеличить до двух лет.

Сейчас живущих за границей россиян по закону могут привлечь к административной ответственности лишь за участие в деятельности нежелательной организации. Однако на практике суды давно выносят решения по протоколам, составленным на уехавших россиян и по другим статьям — в том числе из‑за публикаций десятилетней давности, отметил юрист Станислав Селезнев.