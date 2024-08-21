МТС запускает образовательный проект по контент-мейкингу для школьников

МТС объявила о запуске бесплатного курса по контент-мейкингу для школьников 12–18 лет на основе образовательного проекта «Поколение М».

Обучение, выстроенное в формате компьютерной игры, пройдет в телеграм-канале «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 года. Участники узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, монтировать видео, а также добавлять шрифты и титры.

Каждую неделю ученикам будет открываться новая комната в Nuumroom с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием.

Педагогами выступят блогер и певица Настя Кош, а также блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник создаст личный блог на видеоплатформе NUUM, а пять лучших авторов, выбранных экспертным жюри, смогут посетить любое событие из афиши МТС Live.

Генеральный директор NUUM Наталья Братчикова рассказала, что большое внимание в курсе создатели уделили темам продвижения, монетизации контента, создания воронки и расширения числа подписчиков.