РПЦ провела молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области

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Священники РПЦ провели молебен рядом с горящей нефтебазой в Ростовской области, которую не могут потушить четвертые сутки.

«По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом неподалеку от возгорания хранилища ГСМ в городе Пролетарске», — говорится в телеграм-канале Волгодонской епархии.

Священнослужители также провели молебен о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем. По информации ТАСС, за трое суток тушения пожара пострадали 42 огнеборца.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась в ночь на 18 августа после падения трех беспилотников самолетного типа. Это вызвало пожар в трех разных местах нефтебазы, сказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.