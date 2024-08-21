Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra

«Два года мы существуем, выживая, а сейчас ситуация стала критической: нам пришел большой налоговый сбор, который мы не в силах покрыть, я вся в долгах и уже два года живу в палатке, мое здоровье значительно ухудшилось, но я не могу посетить врачей, так как нынешняя работа на „Астре“ не позволяет мне купить медицинскую страховку, а мои сотрудники вынуждены подрабатывать где‑то еще, чтобы обеспечить себя», — рассказала главная редактор издания Анастасия Чумакова.