Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra. Об этом сообщил правозащитный проект «Роскомсвобода»*.
Причина блокировки, а также ведомство, принявшее такое решение, неизвестны. По данным «Роскомсвободы», доступ к сайту ограничили по маске — ко всем доменам и поддоменам издания.
По мнению организации, сайт, запущенный журналистами два месяца назад, был заблокирован из‑за публикаций на нем информации о боевых действиях на территории Украины.
В апреле Astra заявила о приостановке работы на неопределенный срок из‑за нехватки финансирования.
«Два года мы существуем, выживая, а сейчас ситуация стала критической: нам пришел большой налоговый сбор, который мы не в силах покрыть, я вся в долгах и уже два года живу в палатке, мое здоровье значительно ухудшилось, но я не могу посетить врачей, так как нынешняя работа на „Астре“ не позволяет мне купить медицинскую страховку, а мои сотрудники вынуждены подрабатывать где‑то еще, чтобы обеспечить себя», — рассказала главная редактор издания Анастасия Чумакова.
* «Роскомсвобода» внесена Минюстом в реестр иноагентов.