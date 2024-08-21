Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra

Сегодня в 11:44

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra. Об этом сообщил правозащитный проект «Роскомсвобода»*.

Причина блокировки, а также ведомство, принявшее такое решение, неизвестны. По данным «Роскомсвободы», доступ к сайту ограничили по маске — ко всем доменам и поддоменам издания.

По мнению организации, сайт, запущенный журналистами два месяца назад, был заблокирован из‑за публикаций на нем информации о боевых действиях на территории Украины.

В апреле Astra заявила о приостановке работы на неопределенный срок из‑за нехватки финансирования.

«Два года мы существуем, выживая, а сейчас ситуация стала критической: нам пришел большой налоговый сбор, который мы не в силах покрыть, я вся в долгах и уже два года живу в палатке, мое здоровье значительно ухудшилось, но я не могу посетить врачей, так как нынешняя работа на „Астре“ не позволяет мне купить медицинскую страховку, а мои сотрудники вынуждены подрабатывать где‑то еще, чтобы обеспечить себя», — рассказала главная редактор издания Анастасия Чумакова.

* «Роскомсвобода» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами