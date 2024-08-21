Netflix показал тизер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»

Над вторым сезоном антологии вновь поработают Райан Мерфи и Иэн Бреннан, авторы первой части серии — «Монстр: История Джеффри Дамера». Новый сезон расскажет о братьях Менендес, которых в 1996 году осудили за убийство своих родителей.

В реальном судебном деле, несмотря на доводы обвинения о том, что Лайл и Эрик Менендесы убили своих родителей, чтобы унаследовать их семейное имущество, братья утверждали, что действовали из страха после многих лет физического, эмоционального и сексуального насилия. Они продолжают утверждать это и сегодня, отбывая пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.