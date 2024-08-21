Netflix показал тизер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»

Стриминговый сервис Netflix представил тизер тру-крайм-сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов». Премьера состоится 19 сентября.
Над вторым сезоном антологии вновь поработают Райан Мерфи и Иэн Бреннан, авторы первой части серии — «Монстр: История Джеффри Дамера». Новый сезон расскажет о братьях Менендес, которых в 1996 году осудили за убийство своих родителей.
Роли братьев в проекте исполнят Николас Чавес («Главная больница») и Купер Кох («Проглотивший», «Перелом»), а родителей — Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Дюна», «Бьютифул») и Хлоя Севиньи («Американский психопат», «Детки», «Зодиак»).
Также в сериале появятся Натан Лейн («Все страхи Бо», «Клетка для пташек», «Стюарт Литтл»), Эри Грейнор («Очень плохая училка»), Лесли Гроссман («Лучшие») и другие.
В реальном судебном деле, несмотря на доводы обвинения о том, что Лайл и Эрик Менендесы убили своих родителей, чтобы унаследовать их семейное имущество, братья утверждали, что действовали из страха после многих лет физического, эмоционального и сексуального насилия. Они продолжают утверждать это и сегодня, отбывая пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.