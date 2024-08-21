В России планируют построить 11 новых АЭС

Сегодня в 11:01
Фото: Nicolas Hippert/Unsplash

За следующие 18 лет в России должно появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций. Об этом говорится в проекте генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, который опубликован на портале планирования развития энергосистем.

Согласно документу, АЭС собираются построить в Ростовской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. На Чукотке и в Красноярском крае планируют по две новые атомные станции. Кроме того, к 2042 году должны начать работу Кольская АЭС-2, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2. Эти станции находятся на этапе строительства или на стадии проектов.

Через 18 лет установленная мощность всех АЭС в РФ должна достичь 45,8 ГВт. Это увеличит их долю в общей мощности электростанций с 11,7 до 15,3%. Сейчас проект развития объектов электроэнергетики находится на стадии общественного обсуждения. После его направят на утверждение правительством.

На данный момент в России действуют 11 АЭС. На них эксплуатируются 36 энергоблоков общей установленной мощностью более 28,5 ГВт. Россия занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.

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