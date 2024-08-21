В Курской области больше 30 человек погибли в результате атаки ВСУ

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Гибель 31 человека подтверждена в результате атаки ВСУ на Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Травмы различной степени тяжести получили 143 человека. Из них госпитализированы 79 человек, включая четырех детей.

Накануне ТАСС сообщал о 17 погибших и 140 пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область.

Бои в Курской области рядом с украинской границей идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Тогда он отмечал, что эвакуации подлежат около 150 тыс. человек.