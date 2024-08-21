Семья Алена Делона отказалась усыпить собаку, с которой актер хотел быть похоронен

Дети недавно скончавшегося французского актера Алена Делона отказались исполнить его желание — усыпить и похоронить вместе с ним его собаку — после того, как против этого выступили защитники прав животных, передает The Guardian.

Актер, скончавшийся в воскресенье в возрасте 88 лет, заявил, что хотел бы, чтобы 10-летнюю бельгийскую овчарку по кличке Лубо усыпили и положили в его могилу на кладбище его дома в деревне Души в Луаре.

После того как активисты выразили недовольство перспективой прекращения жизни здорового животного и предложили найти собаке новый дом, было объявлено, что Лубо останется в живых. Фонд Брижитт Бардо сообщил, что дочь Делона Анушка подтвердила, что семья оставит собаку у себя.

«Я только что разговаривала с Анушкой Делон, и она сказала мне, что Лубо — член их семьи и будет жить. Собака не будет усыплена», — сказал представитель фонда.

Французская организация по защите животных SPA среди других выразила озабоченность в связи с предсмертным желанием Делона: «Жизнь животного не должна зависеть от жизни человека. SPA с радостью заберет собаку и найдет ей семью», — заявили ее представители.

Как отмечает The Guardian, во Франции нет закона, запрещающего владельцам усыплять своих животных, но решение о том, выполнять ли их пожелания, остается за ветеринарами.

Ранее стало известно, что актера, известного по фильмам «Рокко и его братья», «Самурай», «Черный тюльпан» и многим другим, похоронят рядом с могилами его 35 собак.