Zara пришлось извиняться за футболку, в которой увидели сексуальный подтекст

Испанскому бренду Zara пришлось извиняться из‑за двусмысленной надписи на детской футболке. Об этом рассказал New York Post.

Лондонская блогерка Лаура Уилсон обратила внимание на футболку с изображением клубники и надписью: «Попробуй кусочек. Клубника — небольшой всплеск сладкой радости. Идеальный перекус». При этом, как отметила женщина, слово snack («перекус») употребляют и для обозначения сексуально привлекательного человека.

«Я шокирована. Это неправильно», — заявила Уилсон в своем тиктоке. За несколько дней ролик посмотрели более 44 тыс. раз. Многие комментаторы посчитали, что блогерка переживает из‑за совершенно надуманной причины. Как бы там ни было, вскоре Zara принесла извинения за оскорбительную футболку.

«У нас не было намерений использовать слово snack на этой футболке в каком‑то ином значении, кроме традиционного, о чем свидетельствует изображение клубники на одежде», — заявили представители компании.

«Однако теперь мы понимаем, что некоторые люди интерпретировали этот термин по-другому. Поэтому мы убрали футболку из магазинов и с нашего сайта. Мы приносим извинения за любое недоразумение или нанесенный моральный ущерб», — добавили они.

В декабре 2023-го рекламная кампания Zara привела к бойкоту бренда. В фотосессии с курткой активисты разглядели насмешку над погибшими палестинцами и провели акции протеста по всему миру.