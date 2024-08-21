Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально разводятся после двух лет брака

После чуть более двух лет брака Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод, передает Variety. По информации издания, Лопес подала заявление в окружной суд Лос-Анджелеса. Официальная дата развода указана как 26 апреля.

Пара поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, возобновив отношения спустя 20 лет. Роман 55-летней Лопес и 52-летнего Аффлека начался в начале 2000-х годов.

«Любовь прекрасна. Любовь добра. И, как оказалось, любовь терпелива. Она может вытерпеть 20 лет», — написала Лопес, объявляя о своей свадьбе в Лас-Вегасе в июле того года и подписываясь как Дженнифер Линн Аффлек.

Новости о расторжении брака пришли после сообщений о том, что супруги жили раздельно. Пара продала свой дом в Беверли-Хиллз, а в мае Лопес объявила на своем сайте, что она «с огромной печалью и сожалением» отменяет свой летний тур «This Is Me… Live».

Турне должно было стать первым за пять лет в поддержку ее первого за десятилетие сольного альбома «This Is Me … Now» и документального фильма, беллетризованного взгляда на ее долгую личную жизнь. По ее словам, на создание альбома ее вдохновили возобновившиеся отношения с Аффлеком.

Лопес и Аффлек впервые встретились в 2001 году на съемках фильма «Джильи», в котором они играли преступников, застрявших на одном и том же деле. Их дружба в реальной жизни со временем переросла в отношения, которые вызвали ажиотаж в прессе: папарацци окрестили пару «Беннифер».