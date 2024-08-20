Эмили Уотсон и Джо Элвин снимутся в фильме «Хемнет» Хлои Чжао

Сегодня в 01:54
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Звезда «Чернобыля» Эмили Уотсон и английский актер Джо Элвин, известный по фильмам «Фаворитка» и «Гарриет», снимутся в картине «Хемнет» Хлои Чжао. Об этом сообщил Collider.

Оскароносная кинематографистка поставит драму о жизни драматурга Уильяма Шекспира и его жены Агнес. Действие развернется вокруг страшной потери, которую перенесла пара. В 1596 году умер их 11-летний сын Хемнет.

Лента расскажет о самых темных временах в судьбе гениального поэта и его супруги, во время которых они пытались справиться с горем. В основу фильма ляжет одноименный роман Мэгги О’Фаррелл.

Писательница поработает над сценарием экранизации вместе с Чжао. Продюсерами проекта выступят Сэм Мендес, Стивен Спилберг, Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, исполнительными продюсерами — Кристи Макоско Кригер, Ник Гонда и Лори Борг.

В актерский состав картины войдут Пол Мескал («Солнце мое», «Нормальные люди») и Джесси Бакли («Род мужской», «Чернобыль») — они исполнят центральные роли. Каких персонажей предстоит сыграть Уотсон и Элвину, не сообщается.

Когда «Хемнет» выйдет на экраны, пока неясно. Предположительно, это произойдет в 2025 году. Дистрибуцией фильма будут заниматься кинокомпании Focus Features и Universal.

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