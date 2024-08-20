Расположенный в Москве Андроников монастырь, в котором находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, столкнулся с риском обрушения. Об этом написал The Art Newspaper Russia.

В стенах старинной постройки появились крупные трещины после того, как возле них провели благоустройство парковой территории, обновили железнодорожные пути и проложили подземные коммуникации.

У входа в монастырь историческую отмостку из белого камня заменили на бетон, а пешеходные дорожки подняли на 25-30 см. Работы, как утверждают в дирекции музея, вели в 2021 году без согласования с Департаментом культурного наследия столицы. В результате стены монастыря стали намокать и разрушаться.

«Написали об этом в Минкультуры и Департамент культурного наследия, в префектуру ЦАО, мэру Москвы Сергею Собянину. Нам шлют отписки. Чтобы вода не скапливалась, нужно опустить дорожки на прежний уровень», — отметил директор музея Михаил Миндлин.

По его словам, городские власти утверждают, что отдали соответствующие поручения еще год назад. Однако изменения в парковой зоне так и не внедрили.«Проблемы пока не видны, но стены подмывает, зимой вода замерзает и расширяется. Это ведет к разрушению памятника», — предупредил Миндлин.

Трещин на стенах монастыря — уже более сотни. Их можно увидеть в том числе на Одностолпной трапезной палате XVI века, церкви Михаила Архангела XVII века и на здании постоянной экспозиции музея Рублева.

Из‑за появившихся трещин представители музея даже подали в суд на РЖД. «Либо проектировщик выпустил некорректный проект, либо строители нарушили технологию или проектное решение», — заявили они.

«К нам никто не обращался за технической документацией по объектам, и никто не проводил обследования на территории музея и в непосредственной близости от него. Похоже, просто взяли фото из Сети и даже не приходили в монастырь посмотреть все своими глазами. Необходимо было до подземных работ провести обследования, изучить почву, сделать шурфы в зоне архитектурного памятника», — подчеркнул Миндлин.

Музей настаивает, чтобы постройки монастыря в ближайшее время отреставрировали. На это, правда, могут уйти годы, сетуют историки.