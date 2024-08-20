HBO показал трейлер документального фильма о создании «Клана Сопрано»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер документального фильма «Мудрый парень: Дэвид Чейз и „Клан Сопрано“», посвященного созданию популярного телехита конца 90-х и 00-х.

Двухсерийный проект выйдет 7 и 8 сентября в эфире HBO и на стриминговом сервисе Max. Он расскажет, как сценарист Дэвид Чейз вдохновился личным опытом и придумал один из самых легендарных сериалов в истории.

«На протяжении многих лет все говорили мне, что я должен написать сериал о моей маме и себе», — признается Чейз в трейлере.

Он также рассказывает, что вначале идея шоу не нравилась буквально никому в индустрии, кроме представителей HBO. Отдельной сложностью было то, что Чейз решился выступить режиссером проекта, не имея должного опыта.

В документальном фильме, помимо самого Чейза, приняли участие другие создатели «Клана Сопрано» и его звезды. Среди них — Теренс Цинтер, Лоррен Бракко, Эди Фалько, Майкл Империоли, Стивен Ван Зандт и Дреа Маттео.

Автором «Мудрого парня» выступил лауреат «Оскара» Алекс Гибни. Он же стал продюсером проекта наряду с Офелией Арутюнян, Николь Ламберт, Ричардом Перелло, Стейси Оффман, Нэнси Абрахам, Лизой Хеллер и Сарой Родригес.