Page Six: Мэттью Перри дважды находили без сознания незадолго до его смерти

Кеннет Ивамаса, бывший личный ассистент актера Мэттью Перри, признался, что как минимум дважды находил актера без сознания незадолго до его смерти. Об этом написал Page Six.

Ивамаса рассказал, что вводил Перри «значительное количество кетамина» в последний дни его жизни. В день звезда «Друзей» мог получить от шести до восьми инъекций, отметил его экс-помощник.

Последняя доза кетамина, введенная также Ивамасой, оказалась для актера смертельной. Она была уже третьей в тот день.

Перри умер 28 октября 2023 года. В тот день Ивамаса, по собственному признанию, сделал актеру инъекцию кетамина сначала примерно в 8:30, а затем около 12:45. Через 40 минут после этого Перри попросил новую дозу.

Получив ее, артист отправился в джакузи, а Ивамаса покинул дом и ушел по делам. Когда ассистент вернулся несколько часов спустя, он обнаружил Перри лежащим лицом вниз в воде.