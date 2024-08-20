В допинг-пробах итальянского теннисиста Янника Синнера, первой ракетки мира на текущий момент, в марте обнаружили запрещенное вещество клостебол, но спортсмен избежит дисквалификации. Об этом сообщил Eurosport.

Хотя положительными оказались два теста атлета, независимый суд снял с Синнера обвинения в намеренном употреблении допинга. Следствие установило, что препарат оказался в организме теннисиста в ходе массажа.

Физиотерапевт Умберто Феррара, занимавшийся восстановлением спортсмена, нанес на свою кожу безрецептурный спрей «Трофодермин» для лечения небольшой раны. В этом средстве и оказался клостебол, при контакте он попал в организм Синнера.

Синнера признали «невиновным или проявившим халатность». «Теперь я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади», — заявил теннисист, подчеркнув, что очень серьезно относится к соблюдению антидопинговых правил.