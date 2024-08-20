В японском аэропорту отменили десятки рейсов из‑за пропавших в магазине ножниц

В Новом аэропорту Титосэ, расположенном в японской префектуре Хоккайдо, задержали 200 рейсов и отменили еще 36 из‑за пропавших из магазина ножниц. Об этом рассказала Би-би-си.

В торговой точке возле одного из выходов на посадку недосчитались товара. Ножницы стали искать по всему аэропорту, ради этого даже прервали процедуру проверки безопасности.

Сотрудники аэропорта решили, что кто‑то может готовить теракт и ради этого похитил инструмент. Ножницы в день пропажи так и не нашли несмотря на все принесенные путешественникам неудобства.

Многим людям пришлось долго ждать вылета: в течение двух часов самолеты из Титосэ не отправлялись. Пассажиров также попросили повторно пройти контроль безопасности.

Исчезнувшие ножницы на следующий день обнаружили все в том же магазине, из которого их якобы украли. В аэропорту заявили, что казус произошел из‑за «ненадлежащих систем хранения и плохого управления магазином».