В Испании скончалась старейшая женщина на Земле

Старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет, передает издание Daily Mail.

Как сообщила семья женщины в соцсети X, Морера скончалась во сне в доме престарелых, где жила последние 20 лет. «Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И, прежде всего, не страдайте из‑за меня», — произнесла она перед самой смертью.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, а уже в 8 лет переехала с семьей в Каталонию, где прожила всю жизнь. Она пережила испанский грипп и гражданскую войну в Испании, овдовела в 1976-м, а позднее потеряла одного из детей.

Морера была признана старейшим человеком в мире и внесена в книгу рекордов Гинесса в январе 2023 году. Предыдущий рекорд принадлежал французской монахини Люсиль Рандон, скончавшейся в возрасте 118 лет.