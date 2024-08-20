Сервис Zoom разрешил проводить видеоконференции на миллион участников. Об этом компания рассказала в блоге.

Теперь пользователи смогут организовывать на платформе массовые вебинары. Они могут допускать не только 1 млн зрителей, но и 10, 50, 100, 250 и 500 тысяч зрителей — необходимое количество нужно выбрать при создании конференции.

«С этим новым, расширенным числом слушателей для вебинаров Zoom открывает новые возможности для инновационных организаций. Выход Zoom на этот рынок теперь позволяет компаниям создавать значимые, масштабные и привлекательные виртуальные события», — отметил вице-президент IDC по исследованиям в области соцсетей Уэйн Курцман.

Zoom обещает нулевую задержку в видеотрансляции. Сервис предлагает проводить мероприятия продолжительностью вплоть до 30 часов. В них можно использовать виртуальные фоны, теги с именами и другие интерактивные элементы.

В компании верят, что новые возможности будут популярны у корпоративных клиентов. Также, как отметили представители платформы, вебинары с большим числом участников могут пригодиться знаменитостям, медиакомпаниям и представителям госсектора.