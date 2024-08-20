Новым гендиректором «Ленфильма» стал Эдуард Суворов

Сегодня в 19:43
Фото: Киностудия «Ленфильм»/«ВКонтакте»

Генеральным директором киностудии «Ленфильм» назначили Эдуарда Суворова. Об этом сообщил ТАСС.

Суворов исполнял обязанности гендиректора «Ленфильма» с 26 февраля после того, как бывшего директора студии Федора Щербакова объявили в розыск. Суворова на эту позицию выбрали акционеры компании.

Теперь же, как отметили в пресс-службе студии, «на почту киностудии пришло распоряжение Росимущества» о новом назначении гендиректора. Суворов будет возглавлять «Ленфильм» в течение трех лет, написала «Фонтанка».

Эдуард Суворов работает на «Ленфильме» с 2022 года. Ранее он был помощником руководителя студии по международным связям. До работы на киностудии Суворов трудился в холдинге «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

У Суворова продюсерское образование: он окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х он был помощником заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

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