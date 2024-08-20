Американский музыкант Machine Gun Kelly поделился, что побудило его отказаться от наркотиков. Об этом написал People со ссылкой на подкаст «Million Dollaz Worth of Game».

Артист рассказал, что его образ жизни изменила дочь-подросток. Однажды девочка призналась, что всегда замечает, когда ее отец под кайфом. После этого рэпер понял, что его зависимость слишком сильно сказывается на близких.

«Это разбило мне сердце», — отметил музыкант. Machine Gun Kelly подчеркнул, что слова дочери привели его к разочарованию в себе. Он отчаянно захотел измениться и стать таким отцом, которым девочка бы гордилась.

34-летнему артисту удалось справиться с пристрастием к алкоголю и наркотиками. На это ушло несколько лет. Рэпер сказал, что очень рад быть трезвым. Ему удается избегать искушений вот уже целый год.

«Это был шаг номер один для меня. Как отца и как мужчины, чтобы стать отцом, которого не хватало мне самому, мне нужно было сломать это поколенческое проклятие ради моего ребенка», — подчеркнул Machine Gun Kelly.

Музыканту пришлось ради выздоровления обратиться в реабилитационный центр. Это помогло ему завязать как к наркотиками и алкоголем, так и с медицинскими препаратами — к ним артист пристрастился из‑за психических проблем.

Недавно Machine Gun Kelly поздравил свою дочь Кейси с днем рождения в инстаграме*. Он опубликовал фото с 15-летней девочкой на фоне арки из воздушных шаров. «Мир вращается, но, когда я смотрю на тебя, он останавливается», — написал рэпер.