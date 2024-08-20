Режиссера фильма «Чужой: Ромул» забанили на реддите, не поверив, что это действительно он

Режиссера фильма «Чужой: Ромул» Феде Альвареса временно заблокировали на сабреддите «Чужого», решив, что с его аккаунта пишет другой человек, выдающий себя за него.

Об этом постановщик написал в своем экс-твиттере. «Был забанен на сабреддите „Чужого“ за попытку притвориться самим собой», — сообщил Альварес, выложив сообщение о бане, которое ему прислали модераторы форума.

Администраторы вскоре осознали свою ошибку и извинились перед режиссером. «Упс. Кто‑то пожаловался на его аккаунт, и я быстро его удалил. Конечно же, мы сразу же восстановили Феде и приятно пообщались с ним. Отличный парень», — написал модератор Gregorwhat.

«Простите, мне просто показалось это очень смешным. Ничего страшного. Еще раз спасибо за вашу отличную работу по модерации моего любимого сабреддита», — ответил Альварес.

Мировая премьера проекта «Чужой: Ромул», действие которого происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие», состоялась 16 августа. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате.