«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 17 сентября прямые регулярные рейсы из Москвы в Денпасар, главный город индонезийского острова Бали. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Вылеты из Москвы запланированы на вторники и субботы, в 14.40. Обратно в российскую столицу можно будет вернуться по средам и воскресеньям, рейсы намечены на 10.05 по местному времени.

С 3 октября рейсов на Бали станет больше: самолеты начнут летать в Денпасар и по четвергам, а возвращаться в Москву — по пятницам. Все полеты будут выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 с повышенным уровнем комфорта и барной стойкой на борту.

Пассажирам будут доступны три класса: «бизнес», «комфорт» и «эконом». Все места вне зависимости от класса оборудованы мультимедийной системой. В «бизнесе» во время полета можно пользоваться мониторами размером 54 см, а кресла разложить в двухметровую кровать.

Кресла в «экономе» и «комфорте» имеют удобный наклон спинки, обещают в авиакомпании. Кроме того, ряды расположены на увеличенном расстоянии друг от друга. Во всем самолете, ко всему прочему, обеспечен пониженный уровень шума и адаптивное освещение.