Звезду «Бешеных псов» арестовали по обвинению в домашнем насилии

Американского актера Майкла Мэдсена, известного по фильмам «Бешеные псы» и «Убить Билла», арестовали в Малибу по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщил Variety.

Артист, по информации полиции, поссорился с женой утром 17 августа. В ходе спора Мэдсен ударил супругу. Актера отправили под стражу, но он вскоре вышел на свободу, заплатив залог в размере 20 тыс. долларов.

«Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся позитивно для них обоих», — прокомментировал ситуацию представитель Мэдсена.

Мэдсен известен по своему многолетнему сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино. Актер сыграл в его дебютном фильме — «Бешеные псы», а затем появился в обеих частях «Убить Билла», «Омерзительной восьмерке» и «Однажды в… Голливуде».