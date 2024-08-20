Звезду «Бешеных псов» арестовали по обвинению в домашнем насилии

Американского актера Майкла Мэдсена, известного по фильмам «Бешеные псы» и «Убить Билла», арестовали в Малибу по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщил Variety.
Артист, по информации полиции, поссорился с женой утром 17 августа. В ходе спора Мэдсен ударил супругу. Актера отправили под стражу, но он вскоре вышел на свободу, заплатив залог в размере 20 тыс. долларов.
«Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся позитивно для них обоих», — прокомментировал ситуацию представитель Мэдсена.
Мэдсен известен по своему многолетнему сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино. Актер сыграл в его дебютном фильме — «Бешеные псы», а затем появился в обеих частях «Убить Билла», «Омерзительной восьмерке» и «Однажды в… Голливуде».
Также он снимался в «Тельме и Луизе», «Донне Браско», «Городе грехов», «Скала Малхолланд», «Уайетт Эрп» и «Игуана». Всего в фильмографии Мэдсена — более 300 проектов.