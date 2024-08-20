Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею. За полгода перебежчиков больше, чем за весь 2023-й

20 августа северокорейский солдат пересек границу с Южной Кореей на фоне продолжающихся пропагандистских кампаний двух стран. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Южнокорейские военные обнаружили солдата в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, и провели операцию по его доставке на свою базу. Предполагается, что северокореец, одетый в военную форму, направился на юг по тропе вдоль одной из дорог, где Пхеньян установил мины и демонтировал уличное освещение.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил дезертирство солдата (предположительно, штабного сержанта) и сообщил о начатом расследовании. Бегство произошло всего через 12 дней после того, как другой житель КНДР бежал на юг.

Тем временем Сеул продолжает передавать по громкоговорителям новости о побеге бывшего северокорейского дипломата из посольства на Кубе, а также призыв к северокорейским солдатам отказаться от «рабской жизни». Эти трансляции слышны в приграничных районах КНДР, пишет Yonhap. Там с апреля развернуты войска для установки мин и возведения стен, чтобы граждане страны не могли бежать.