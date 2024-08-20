Вышел трейлер комедийного хоррора «Y2K» от A24

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Студия A24 выпустила официальный трейлер апокалиптической комедии «Y2K» с Джейден Мартелл («Оно»), Рейчел Зеглер («Очарованная») и Джулиан Деннисон («Охота на дикарей»). Премьера ленты состоится 6 декабря.

В центре сюжета два старшеклассника, которые попадают на вечеринку в канун Нового, 2000 года. Когда все конспирологические сценарии относительно наступления нового тысячелетия оказываются правдой, героям приходится бороться за свою жизнь.

В трейлере машины-убийцы, в том числе тамагочи, просверливают людям головы, видеомагнитофон стреляет кассетами в старшеклассников, а розовый игрушечный джип поджигает ничего не подозревающих подростков.

«Y2K» — режиссерский дебют актера и ветерана «SNL» Кайла Муни. Он написал сценарий в соавторстве с Эваном Уинтером, а продюсером фильма выступил Джона Хилл.