Вышел трейлер комедийного хоррора «Y2K» от A24

Сегодня в 18:15
Фото: A24/YouTube

Студия A24 выпустила официальный трейлер апокалиптической комедии «Y2K» с Джейден Мартелл («Оно»), Рейчел Зеглер («Очарованная») и Джулиан Деннисон («Охота на дикарей»). Премьера ленты состоится 6 декабря.

В центре сюжета два старшеклассника, которые попадают на вечеринку в канун Нового, 2000 года. Когда все конспирологические сценарии относительно наступления нового тысячелетия оказываются правдой, героям приходится бороться за свою жизнь.

В трейлере машины-убийцы, в том числе тамагочи, просверливают людям головы, видеомагнитофон стреляет кассетами в старшеклассников, а розовый игрушечный джип поджигает ничего не подозревающих подростков.

«Y2K» — режиссерский дебют актера и ветерана «SNL» Кайла Муни. Он написал сценарий в соавторстве с Эваном Уинтером, а продюсером фильма выступил Джона Хилл.

В актерский состав также вошли Кид Ларой, Лаклан Уотсон, Дэниел Золгадри, Эдуардо Франко, Мейсон Гудинг, Лорен Балоун, Тим Хайдекер, Алисия Силверстоун и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами