Instagram* тестирует прямоугольную сетку профиля вместо квадратной

Instagram* тестирует новый вертикальный формат профиля, намереваясь отказаться от квадратной сетки в пользу прямоугольной. Об этом на своей странице сообщил Адам Моссери и показал, как это выглядит.

Моссери пояснил, что квадраты были актуальны, когда в приложение можно было загружать только фотографии с одинаковыми сторонами, но сейчас большинство контента выходит в прямоугольном формате. Так, новый формат напоминает вкладку с рилсами и видео пользователей, откуда его и скопировали.

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«Подавляющее большинство того, что сегодня загружается в Instagram, вертикальное: это либо 4:3 на фото, либо 9:16 на видео, и кадрирование до квадрата выглядит довольно грубо, поэтому я надеюсь, что мы сможем найти способ справиться с этим переходом», — заявил Моссери.

Обновленную сетку фотографий уже добавили некоторым пользователям. Как будут выглядеть фотографии, загруженные с формате квадрата, не уточняется.