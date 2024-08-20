Майк Тайсон сразится с Джейком Полом 15 ноября

Майк Тайсон сообщил, что он готов к поединку с блогером Джейком Полом. Бой, который был перенесен с 20 июля из‑за язвы легендарного боксера, пройдет 15 ноября, передает Би-би-си.

Для 58-летнего Тайсона предстоящее событие, которое состоится на 80-тысячном стадионе AT&T в Техасе и будет транслироваться на Netflix, станет первым профессиональным матчем с 2005 года. Поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты.

«У меня были небольшие трудности. Я заболел, но сейчас чувствую себя хорошо. Я полностью готов», — сказал Тайсон на совместной пресс-конференции.

«Может, [Пол] и выходил на ринг с людьми, у которых были такие же намерения, но на самом деле — нет. Как только я поймаю этого парня, все будет кончено, он сбежит, как вор», — добавил он.

На вопрос о его мотивации поучаствовать в бое, Тайсон ответил: «Потому что я могу. Кто еще может это сделать, кроме меня? У нас есть ютубер, который сразится с величайшим бойцом в истории».