«Тварь ли я?»: Раскольников на улицах современного Петербурга в трейлере «Преступления и наказания»

«Кинопоиск» опубликовал дебютный тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Классический сюжет развивается в реалиях XXI века.

Шоу рассказывает о студенте Родионе Раскольникове, у которого нет денег и работы, зато есть мысли о бессмысленности своего существования и план. Молодой человек бегает с топором по современным улицам Петербурга.

«Тема романа — это стрела, пущенная автором в будущее, в XX и, как оказалось, в XXI век. На мой взгляд, именно психоанализ зла и метафизика зла делают Достоевского самым читаемым и насущным автором», — поделился режиссер сериала Владимир Мирзоев.

Исполнитель главной роли Иван Янковский рассказал, что вдохновлялся работами норвежского художника Эдварда Мунка, и картиной «Крик» в частности. «В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. <…> Мы сняли эту сцену одной из первых», — поделился актер.

Помимо Янковского, в «Преступлении и наказании» снялись Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алена Михайлова, Виктория Толстоганова и Борис Хвошнянский. Продюсером сериала выступил Михаил Китаев.