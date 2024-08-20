Сериал «Аколит» закрыли после первого сезона

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Сериал «Аколит» по вселенной «Звездных войн» не вернется на второй сезон, передает Variety.

Lucasfilm решила не продолжать проект, который рассказывал о восхождении ситхов примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны: Скрытая угроза». Центральные персонажи шоу — близнецы Оше и Мэй, которых разлучают в детстве и убеждают в гибели друг друга.

Финал первого сезона закончился на клиффхэнгере и намекнул на несколько новых сюжетных линий второго сезона. Шоу получило смешанные отзывы от поклонников вселенной, а аудитория постепенно снижалась после премьеры сериала в июне.

Шоу Лесли Хэдланда («Жизни матрешки») стало первым проектом по вселенной, действие которого происходит вне основной временной линии франшизы — от «Скрытой угрозы» до «Скайуокера. Восход».

Многие критики и фанаты отметили, что сериал успешно бросает вызов традиционному представлению о джедаях как о непогрешимых и сугубо добродетельных людях. Другие поклонники напротив посчитали, что подобные творческие решения противоречат моральной дихотомии, присущей саге, выступив против расширения мифологии Силы в сериале.