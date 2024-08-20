Телеграм-канал Brief* объявил о самороспуске редакции после признания иноагентом

В телеграм-канале Brief* появился пост с объявлением о самороспуске редакции. На данный момент там продолжают появляться обновления.

После признания телеграм-канала иноагентом из Brief ушли главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. «Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях. <…> Объединенная редакция самораспускается», — говорится в посте.

«Бриф. Важное» и «Бриф. Подкасты» также перестанут обновляться. Brief отмечает, что Дергачев и Винокурова планировали «создание юрлица Brief, зарегистрированного на территории РФ», но не успели.

Ранее Винокурова говорила, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем, и «не хочет жить». Она также призвала коллег и информаторов обратиться с жалобой в Минюст.