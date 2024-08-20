Комик Эрик Андре пожаловался на расовую дискриминацию в аэропорту Мельбурна

Американский актер и комик Эрик Андре заявил, что в аэропорту Мельбурна его подвергли расовой дискриминации.

Ведущий «Шоу Эрика Андре» опубликовал видео в инстаграме*, в котором рассказал, что недавно летел через Мельбурн по работе. В аэропорту его «выдернули из очереди и направили в специальную линию», где его «тщательно обнюхивала» собака службы безопасности.

«Это один из многих случаев, когда я подвергся расовому профилированию в аэропорту», — утверждает комик. Он уточнил, что инцидент произошел во время перелета рейсом Qantas International через терминал 2 в аэропорту Мельбурна по пути из Лос-Анджелеса в Брисбен.

«Они обыскивают темнокожих и представителей коренных народов», — предупредил Эндре.

В заявлении для Guardian представитель аэропорта Мельбурна сказал, что они не приемлют расизм в любой форме. «Мы приветствуем всех пассажиров в Мельбурне и ожидаем, что ко всем будет одинаковое отношение», — сообщил сотрудник аэропорта.

Представитель Австралийских пограничных сил заявил, что они не имеют никакого отношения к этому инциденту: «Мы очень гордимся нашими разнообразными сотрудниками и работой, которую они выполняют — как люди, так и собаки — для обеспечения безопасности страны».

Андре попросил всех, кто хочет поработать с ним в Австралии, не заставлять его проходить через аэропорт Мельбурна в одиночку: «Обеспечьте мне полицейский эскорт или какую‑нибудь охрану, или пусть я прилечу в Брисбен или Сидней напрямую. Я не чувствую себя в безопасности в аэропорту Мельбурна», — сказал комик.

Он также попросил последователей порекомендовать ему адвокатов по вопросам дискриминации в Австралии.

«Я не хочу стричь волосы и носить костюм-тройку, чтобы ко мне относились как к гражданину первого сорта. Меня не должны заставлять чувствовать, что я делаю что‑то неприемлемое, въезжая в страну. Позор людям в аэропорту Мельбурна, которые проводят эту дурацкую процедуру», — добавил Андре.

Актер и раньше заявлял, что подвергается расовому профилированию в аэропортах, а в 2022 году он подал в суд на округ Клейтон в США из‑за инцидента с полицией в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, который округ охарактеризовал как «встречу по обоюдному согласию».

«У меня есть ресурсы, чтобы привлечь внимание всей страны и всего мира к этому инциденту. Это не единичный случай», — написал тогда Андре.