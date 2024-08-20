Зарплаты водителей грузовиков показали самый быстрый рост

Зарплаты дальнобойщиков в РФ показали самый быстрый рост в первом полугодии. Сравнение с 174 другими специальностями провели сервис HeadHunter и отраслевая ассоциация «Автогрузэкс», передают «Ведомости».

Средняя по стране медианная зарплата у водителей грузовиков выросла на 74% год к году и достигла 131 тыс. рублей. В то же время потолок роста у других специальностей за этот же период составил 60%.

Зарплаты дальнобойщиков растут на фоне острого кадрового голода в отрасли, пишет газета. По данным «Автогрузэкса», наиболее острая нехватка водителей сейчас наблюдается в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. До конца года они могут увеличиться еще на 10–30%.

Специалисты также проанализировали показатели кладовщиков, разнорабочих, официантов, коммерческих директоров, электриков и не только. Дальнобойщики заняли 23-е место по уровню оплаты труда, в пятерке лидеров — DevOps-инженер (в среднем — 250 тыс. рублей в месяц), руководитель группы разработки (214 тыс.), специалисты «по работе с данными» (197 тыс.), коммерческие директора (184 тыс.) и системные аналитики (180 тыс.).